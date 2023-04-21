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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Камбур
Волендам - Камбур: обзор матча 21 апреля 2023
Волендам
21.04.2023, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 0
Завершен
Камбур
39'
Д. Мирани
90'
Д. Мирани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Камбур
ГОЛ! 2:0!
Д. Мирани
Пас отдал
К. Эйтинг
90'
88'
Желтая карточка
М. Брей
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Д. ван Мегем
85'
85'
Замена
М. Брей
️️️️
Д. ван Кам
76'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
С. Силла
76'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Якобс
74'
Желтая карточка
Р. Балк
67'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Б. Йонсен
67'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Махи
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Х. Верман
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мирани
39'
Замена
Ф. Антонуччи
️️️️
Г. Ористанио
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
79
Darius Johnson
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
7
Ремко Балк
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Станкович
4
Мирани
4
Плат
5
Бенамар
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
4
Мбуямба
6
Твигт
11
Ористанио
9
Верман
7
ван Мегем
4-2-3-1
87
Рюйтер
31
ван Вермескеркен
3
МакИнтош
4
Сманд
18
Силла
4
Худемакерс
8
ван Кам
23
Якобс
10
10
Махи
28
Йонсен
7
ван Мегем
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
7
ван Мегем
11
Ористанио
10
Антонуччи
10
Антонуччи
11
Ористанио
9
Верман
21
Мюрен
21
Мюрен
9
Верман
18
Силла
6
Паулиссен
6
Паулиссен
18
Силла
8
ван Кам
14
Брей
14
Брей
8
ван Кам
10
Махи
7
Балк
7
Балк
10
Махи
23
Якобс
36
Смит
36
Смит
23
Якобс
28
Йонсен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
28
Йонсен
Остались в запасе
Волендам
Камбур
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
79
Darius Johnson
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
79
Darius Johnson
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Волендам - Камбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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