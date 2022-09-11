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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Гронинген
Камбур - Гронинген: обзор матча 11 сентября 2022
Камбур
11.09.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
0 : 1
Завершен
Гронинген
71'
Т. Суслов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Гронинген
90'
+6
Желтая карточка
Д. Ирандаст
90'
+5
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
Т. Суслов
87'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
П. Абрахам
Замена
Т. Бур
️️️️
М. Тол
78'
75'
Желтая карточка
М. Шверко
Желтая карточка
М. Брей
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
Т. Суслов
64'
Желтая карточка
Т. Суслов
Замена
М. Брей
️️️️
Д. ван Кам
62'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
С. ван дер Ватер
62'
46'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Крюгер
46'
Замена
Л. ван Гелдерен
️️️️
Н. Касанвирьо
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Р. Балк
29'
Желтая карточка
Р. Балк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Виржиния
24
Бангура
4
Сманд
3
Тол
4
Худемакерс
8
ван Кам
6
Паулиссен
18
ван дер Ватер
7
Балк
31
ван Вермескеркен
17
Ульдрикис
4-1-1-4
34
Веррипс
12
Балкер
21
Касанвирьо
6
Пелюпесси
23
те Верик
10
Валенте
25
Мяяття
7
Абрахам
10
Суслов
6
Дуарте
26
Крюгер
18
ван дер Ватер
7
Самбисса
7
Самбисса
18
ван дер Ватер
8
ван Кам
14
Брей
14
Брей
8
ван Кам
7
Балк
10
Мамбимби
10
Мамбимби
7
Балк
3
Тол
19
Бур
19
Бур
3
Тол
21
Касанвирьо
4
ван Гелдерен
4
ван Гелдерен
21
Касанвирьо
26
Крюгер
9
Пепи
9
Пепи
26
Крюгер
7
Абрахам
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
7
Абрахам
10
Суслов
10
Ирандаст
10
Ирандаст
10
Суслов
Остались в запасе
Камбур
Гронинген
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
41
Петер Левенбург
ВР
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Камбур - Гронинген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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