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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Камбур
Спарта - Камбур: обзор матча 21 мая 2023
Спарта
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
4 : 1
Завершен
Камбур
30'
К. Сайто
38'
М. Пинту
42'
Д. Китолано
50'
Ю. Намли
9'
М. Тол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Камбур
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Д. Китолано
84'
Замена
П. Алеман
️️️️
Ю. Намли
79'
77'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
N. Foor
77'
Замена
Д. Шмидт
️️️️
С. ван Вермескеркен
76'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
B. Rienstra
Желтая карточка
М. Пинту
63'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
63'
Замена
А. Верскуерен
️️️️
Д. Де Гузман
63'
59'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
М. Брей
59'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Р. Балк
ГОЛ! 4:1!
Ю. Намли
Пас отдал
Д. Абелс
50'
Замена
Д. Абелс
️️️️
Ш. Самбо
46'
ГОЛ! 3:1!
Д. Китолано
Пас отдал
Ю. Намли
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Пинту
Пас отдал
Т. Лауритсен
38'
36'
Желтая карточка
Л. Бергсма
ГОЛ! 1:1!
К. Сайто
Пас отдал
Т. Лауритсен
30'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Тол
8'
Пенальти не реализован!
Р. Ульдрикис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
22
Dano Lourens
ЦФ
Камбур
44
Thijmen Renkel
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
3-4-1-2
1
Олий
20
Самбо
18
Пинту
3
Вриндс
7
Намли
16
Китолано
6
Ауассар
18
Де Гузман
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
3-3-1-2-1
23
Миннема
3
Тол
38
Бергсма
38
31
ван Вермескеркен
8
ван Кам
18
Силла
10
7
Балк
14
Брей
17
Ульдрикис
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
20
Самбо
2
Абелс
2
Абелс
20
Самбо
16
Китолано
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
24
Верскуерен
18
Де Гузман
7
Намли
8
Алеман
8
Алеман
7
Намли
31
ван Вермескеркен
5
Шмидт
5
Шмидт
31
ван Вермескеркен
38
4
Худемакерс
4
Худемакерс
38
14
Брей
7
Самбисса
7
Самбисса
14
Брей
10
6
Паулиссен
6
Паулиссен
10
7
Балк
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
7
Балк
Остались в запасе
Спарта
Камбур
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
22
Dano Lourens
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
44
Thijmen Renkel
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
22
Dano Lourens
ЦФ
Остались в запасе
44
Thijmen Renkel
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Спарта - Камбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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