Федерико Альярди - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Альярди
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Альярди
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|10
|-19
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|5:0
|Чезена (Чезена)
|24.05.2015
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|18.05.2015
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Чезена (Чезена)
|10.05.2015
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.05.2015
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|29.04.2015
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|26.04.2015
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|18.04.2015
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кьево (Верона)
|04.04.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:3
|Чезена (Чезена)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Рома (Рим)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|01.03.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|22.02.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Ювентус (Турин)
|08.02.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:1
|Лацио (Рим)
|25.01.2015
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:2
|Чезена (Чезена)
|18.01.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Торино (Турин)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|06.01.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|20.12.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|14.12.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:2
|Чезена (Чезена)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:3
|Дженоа (Генуя)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|03.11.2014
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Верона (Верона)
|29.10.2014
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|26.10.2014
|32' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Интер (Милан)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Милан (Милан)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Парма (Парма)