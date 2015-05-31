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Федерико Альярди
Статистика
Федерико Альярди - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1983 (43), Брешиа
#30 | Вратарь
191 см | 86 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
10
-19
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5 : 0
31.05.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
0 : 1
24.05.2015
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 2
18.05.2015
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2 : 3
10.05.2015
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3 : 1
03.05.2015
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2 : 2
29.04.2015
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
3 : 1
26.04.2015
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
18.04.2015
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0 : 1
12.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 3
04.04.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0 : 1
22.03.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1 : 1
15.03.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0 : 0
08.03.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1 : 0
01.03.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2 : 0
22.02.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2 : 2
15.02.2015
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 0
08.02.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2 : 1
01.02.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 2
25.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
2 : 3
18.01.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
2 : 1
11.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1 : 4
06.01.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 1
20.12.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1 : 4
14.12.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
3 : 2
07.12.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0 : 3
30.11.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Чезена
1 : 1
23.11.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
2 : 1
09.11.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Чезена
1 : 1
03.11.2014
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 0
29.10.2014
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Чезена
0 : 1
26.10.2014
Интер
32' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2 : 1
19.10.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 1
05.10.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1 : 1
28.09.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
3 : 0
24.09.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
2 : 2
20.09.2014
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 0
14.09.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Чезена
1 : 0
31.08.2014
Парма
Был в запасе
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