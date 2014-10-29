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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Чезена
Рома - Чезена: обзор матча 29 октября 2014
Рома
29.10.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
8'
М. Дестро
81'
Д. Де Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Чезена
83'
Замена
Л. Вальзаниа
️️️️
Д. Капелли
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Д. Де Росси
82'
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Росси
Пас отдал
М. Янга-Мбива
81'
Желтая карточка
М. Дестро
73'
63'
Замена
У. Алмейда
️️️️
М. Джурич
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
Д. Астори
55'
Травма
Д. Астори
54'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Х. Итурбе
53'
52'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Суччи
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
Жервиньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛАЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ПАЗ
10
Луиджи Джорджи
ОП
8
Джузеппе Де Фьюдис
(К)
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Скорупски
3
Коул
13
Астори
44
Манолас
35
Торосидис
16
Де Росси
20
Кейта
15
Пьянич
27
Жервиньо
11
Итурбе
21
Дестро
3-4-1-2
30
Альярди
17
Луккини
14
Вольта
32
Магнуссон
25
Капелли
10
Джорджи
8
Де Фьюдис
33
Рензетти
10
Коппола
11
Джурич
19
Суччи
16
Де Росси
44
Наингголан
44
Наингголан
16
Де Росси
13
Астори
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
13
Астори
11
Итурбе
24
Флоренци
24
Флоренци
11
Итурбе
25
Капелли
14
Вальзаниа
14
Вальзаниа
25
Капелли
19
Суччи
92
Дефрель
92
Дефрель
19
Суччи
11
Джурич
9
Алмейда
9
Алмейда
11
Джурич
Остались в запасе
Рома
Чезена
50
Микеле Сомма
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
23
Антонио Маццотта
ЛП
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
23
Антонио Маццотта
ЛП
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Рома - Чезена
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
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