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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Фиорентина
Чезена - Фиорентина: обзор матча 14 декабря 2014
Чезена
14.12.2014, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 4
Завершен
Фиорентина
60'
С. Савич (АГ)
44'
Б. Валеро
47'
С. Савич
79'
Гонсало
90+3'
М. Эль-Хамдауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Фиорентина
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
М. Эль-Хамдауи
87'
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Алонсо
Замена
Д. Де Фьюдис
️️️️
Э. Касчионе
87'
85'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Б. Валеро
79'
ГОЛ! 1:3!
Гонсало
Пас отдал
Д. Писарро
Вторая желтая
М. Вольта
77'
76'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Гомес
Замена
А. Табанелли
️️️️
К. Карбонеро
74'
Желтая карточка
М. Коппола
71'
Замена
Л. Гарритано
️️️️
К. Ницэ
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Савич
60'
Желтая карточка
Э. Касчионе
57'
49'
Желтая карточка
Б. Валеро
47'
ГОЛ! 0:2!
С. Савич
Пас отдал
М. Фернандес
44'
ГОЛ! 0:1!
Б. Валеро
Желтая карточка
М. Вольта
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
56
Нико Пульцетти
АП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
4-1-3-2
1
Леали
2
Ницэ
17
Луккини
25
Капелли
14
Вольта
11
Карбонеро
23
Маццотта
34
Касчионе
10
Коппола
9
Алмейда
92
Дефрель
4-4-1-1
33
Нето
15
Басанта
2
Гонсало
15
Савич
3
Алонсо
7
Писарро
6
Валеро
20
Аквилани
14
Фернандес
17
Хоакин
27
Гомес
2
Ницэ
7
Гарритано
7
Гарритано
2
Ницэ
11
Карбонеро
23
Табанелли
23
Табанелли
11
Карбонеро
34
Касчионе
8
Де Фьюдис
8
Де Фьюдис
34
Касчионе
3
Алонсо
11
Варгас
11
Варгас
3
Алонсо
27
Гомес
72
Иличич
72
Иличич
27
Гомес
6
Валеро
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
6
Валеро
Остались в запасе
Чезена
Фиорентина
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Чезена - Фиорентина
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Дино Мануцци
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