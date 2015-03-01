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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Удинезе
Чезена - Удинезе: обзор матча 01 марта 2015
Чезена
01.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
76'
А. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Удинезе
90'
+4
Желтая карточка
С. Перица
Желтая карточка
Г. Перицо
90'
89'
Желтая карточка
Данило
Замена
К. Ницэ
️️️️
Г. Мудингай
89'
84'
Замена
С. Перица
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Д. Де Фьюдис
79'
78'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Т. Арто
ГОЛ! 1:0!
А. Родригес
Пас отдал
Ф. Бриенца
76'
71'
Замена
П. Коне
️️️️
Гильерме
Замена
А. Родригес
️️️️
Г. Дефрель
67'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
29'
Желтая карточка
Д. Капелли
26'
24'
Желтая карточка
Т. Арто
Желтая карточка
Г. Мудингай
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
16
Габи Мудингай
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
20
Давиде Мордини
ЦЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
28
Риккардо Гайола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-2-1-3
1
Леали
32
Крайнц
32
Магнуссон
25
Капелли
24
Перицо
8
Де Фьюдис
11
Карбонеро
16
Мудингай
92
Дефрель
11
Джурич
20
Бриенца
3-2-3-2
1
Карнезис
5
Данило
28
Арто
13
Ваге
30
Видмер
26
Паскуале
7
Агьеманг-Баду
8
Гильерме
25
Аллан
77
Теро
10
Ди Натале
16
Мудингай
2
Ницэ
2
Ницэ
16
Мудингай
8
Де Фьюдис
34
Касчионе
34
Касчионе
8
Де Фьюдис
92
Дефрель
20
Родригес
20
Родригес
92
Дефрель
8
Гильерме
33
Коне
33
Коне
8
Гильерме
28
Арто
8
Фернандеш
8
Фернандеш
28
Арто
7
Агьеманг-Баду
18
Перица
18
Перица
7
Агьеманг-Баду
Остались в запасе
Чезена
Удинезе
20
Давиде Мордини
ЦЗ
28
Риккардо Гайола
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
20
Давиде Мордини
ЦЗ
28
Риккардо Гайола
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Чезена - Удинезе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Дино Мануцци
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