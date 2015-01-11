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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Чезена
Кальяри - Чезена: обзор матча 11 января 2015
Кальяри
11.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Чезена
11'
Ж. Педро
27'
Г. Донса
89'
Ф. Бриенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Чезена
89'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бриенца
Пас отдал
К. Карбонеро
80'
Замена
К. Карбонеро
️️️️
Л. Джорджи
73'
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Л. Вальзаниа
Замена
К. Рангель
️️️️
Ж. Педро
67'
62'
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Родригес
Замена
Ф. Писано
️️️️
А. Бальзано
59'
29'
Желтая карточка
М. Вольта
ГОЛ! 2:0!
Г. Донса
Пас отдал
Ж. Педро
27'
Желтая карточка
Л. Россеттини
21'
19'
Желтая карточка
Л. Вальзаниа
Пенальти не реализован!
Ж. Педро
11'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
11'
10'
Желтая карточка
Л. Джорджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Чезена
1
Никола Леали
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
3-1-4-2
23
Бркич
22
Авелар
19
Капуано
13
Россеттини
14
Бальзано
27
Дессена
12
Крисетиг
30
Донса
8
Экдаль
9
Лонго
9
Жоао Педро
3-4-3
1
Леали
14
Вольта
25
Капелли
32
Магнуссон
10
Джорджи
34
Касчионе
14
Вальзаниа
23
Маццотта
92
Дефрель
20
Бриенца
20
Родригес
9
Жоао Педро
13
Рангель
13
Рангель
9
Жоао Педро
14
Бальзано
24
Писано
24
Писано
14
Бальзано
10
Джорджи
11
Карбонеро
11
Карбонеро
10
Джорджи
14
Вальзаниа
56
Пульцетти
56
Пульцетти
14
Вальзаниа
20
Родригес
11
Джурич
11
Джурич
20
Родригес
Остались в запасе
Кальяри
Чезена
18
Алессандро Капелло
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
18
Алессандро Капелло
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кальяри - Чезена
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Сант-Элия
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