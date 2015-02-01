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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Лацио
Чезена - Лацио: обзор матча 01 февраля 2015
Чезена
01.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
60'
Г. Дефрель
77'
Д. Катальди (АГ)
87'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Лацио
Желтая карточка
Д. Капелли
87'
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Клозе
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Н. Пульцетти
86'
82'
Замена
Б. Переа
️️️️
С. Маури
Замена
Р. Каццола
️️️️
Л. Джорджи
82'
77'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Катальди
77'
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Джурич
70'
65'
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
Б. Перейринья
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
Ф. Бриенца
60'
59'
Замена
Б. Кейта
️️️️
К. Ледесма
57'
Желтая карточка
Маурисио
48'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
56
Нико Пульцетти
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Леали
33
Рензетти
32
Крайнц
25
Капелли
24
Перицо
8
Де Фьюдис
10
Джорджи
56
Пульцетти
92
Дефрель
20
Бриенца
11
Джурич
3-5-1-1
22
Маркетти
8
Баста
33
Маурисио
27
Цана
87
Кандрева
16
Пароло
32
Катальди
24
Ледесма
6
Маури
25
Перейринья
11
Клозе
10
Джорджи
44
Каццола
44
Каццола
10
Джорджи
56
Пульцетти
34
Касчионе
34
Касчионе
56
Пульцетти
11
Джурич
20
Родригес
20
Родригес
11
Джурич
25
Перейринья
39
Каванда
39
Каванда
25
Перейринья
6
Маури
34
Переа
34
Переа
6
Маури
24
Ледесма
17
Кейта
17
Кейта
24
Ледесма
Остались в запасе
Чезена
Лацио
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Остались в запасе
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Чезена - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Дино Мануцци
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