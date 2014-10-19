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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Чезена
Палермо - Чезена: обзор матча 19 октября 2014
Палермо
19.10.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Чезена
33'
П. Дибала
90+1'
Д. Гонсалес
61'
А. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Чезена
90'
+4
Желтая карточка
Д. Капелли
ГОЛ! 2:1!
Д. Гонсалес
Пас отдал
П. Дибала
90'
+1
Желтая карточка
Л. Ригони
88'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Э. Муньос
88'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Лазаар
82'
Желтая карточка
Э. Муньос
81'
79'
Вторая желтая
М. Коппола
76'
Желтая карточка
М. Коппола
73'
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Ф. Бриенца
72'
Желтая карточка
Д. Де Фьюдис
Замена
А. Белотти
️️️️
И. Чочев
66'
Желтая карточка
Ф. Васкес
65'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Родригес
Желтая карточка
С. Анджелкович
60'
54'
Замена
А. Родригес
️️️️
Г. Перицо
Желтая карточка
И. Чочев
35'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Ф. Васкес
33'
32'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Г. Дефрель
9'
Желтая карточка
Г. Перицо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
6
Муньос
21
Гонсалес
19
Больцони
18
Чочев
30
Ригони
33
Лазаар
89
Морганелла
20
Васкес
21
Дибала
3-3-1-3
1
Леали
32
Магнуссон
25
Капелли
14
Вольта
24
Перицо
8
Де Фьюдис
33
Рензетти
10
Коппола
20
Бриенца
19
Марилунго
92
Дефрель
33
Лазаар
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Лазаар
18
Чочев
11
Белотти
11
Белотти
18
Чочев
6
Муньос
24
Макиенок
24
Макиенок
6
Муньос
20
Бриенца
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
20
Бриенца
92
Дефрель
10
Джорджи
10
Джорджи
92
Дефрель
24
Перицо
20
Родригес
20
Родригес
24
Перицо
Остались в запасе
Палермо
Чезена
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
7
Лука Гарритано
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Палермо - Чезена
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренцо Барбера
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