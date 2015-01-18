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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Торино
Чезена - Торино: обзор матча 18 января 2015
Чезена
18.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 3
Завершен
Торино
43'
Ф. Бриенца (П)
85'
Ф. Бриенца (П)
20'
М. Бенасси
22'
Ф. Квальярелла
87'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Торино
Желтая карточка
Г. Дефрель
90'
87'
ГОЛ! 2:3!
М. Лопес
Пас отдал
Ф. Квальярелла
86'
Желтая карточка
Э. Моретти
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Бриенца
85'
84'
Желтая карточка
П. Янссон
83'
Желтая карточка
Б. Перес
Желтая карточка
Л. Джорджи
80'
Желтая карточка
Д. Де Фьюдис
76'
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
З. Эдуардо
70'
69'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
Желтая карточка
З. Эдуардо
61'
61'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
М. Бенасси
58'
Желтая карточка
М. Бенасси
46'
Замена
С. Масиелло
️️️️
М. Дармиан
Замена
С. Луккини
️️️️
Д. Капелли
46'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Бриенца
43'
42'
Желтая карточка
Д. Паделли
Замена
Ф. Рензетти
️️️️
Х. Магнуссон
39'
Желтая карточка
Г. Перицо
30'
22'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Фарнеруд
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенасси
Пас отдал
А. Фарнеруд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-1-2-3
1
Леали
25
Капелли
32
Крайнц
32
Магнуссон
24
Перицо
8
Де Фьюдис
77
Зе Эдуардо
10
Джорджи
92
Дефрель
20
Бриенца
11
Джурич
4-4-2
93
Паделли
36
Дармиан
18
Янссон
52
Максимович
24
Моретти
9
Фарнеруд
33
Перес
14
Гацци
24
Бенасси
27
Квальярелла
77
Мартинес
32
Магнуссон
33
Рензетти
33
Рензетти
32
Магнуссон
25
Капелли
17
Луккини
17
Луккини
25
Капелли
77
Зе Эдуардо
56
Пульцетти
56
Пульцетти
77
Зе Эдуардо
36
Дармиан
32
Масиелло
32
Масиелло
36
Дармиан
24
Бенасси
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
Остались в запасе
Чезена
Торино
2
Константин Ницэ
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Чезена - Торино
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Дино Мануцци
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