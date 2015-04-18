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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Чезена
Сампдория - Чезена: обзор матча 18 апреля 2015
Сампдория
18.04.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Чезена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Чезена
Замена
Р. Сориано
️️️️
А. Паломбо
86'
84'
Замена
Р. Каццола
️️️️
Л. Джорджи
77'
Желтая карточка
Л. Крайнц
77'
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Г. Мудингай
74'
Желтая карточка
Г. Мудингай
Желтая карточка
С. Окака-Чука
71'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Муриэль
68'
60'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Родригес
Желтая карточка
М. Сильвестре
59'
30'
Желтая карточка
Г. Перицо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Чезена
1
Никола Леали
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
20
Давиде Мордини
ЦЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-2-4
2
Вивиано
15
Месба
26
Романьоли
26
Сильвестре
29
Де Сильвестри
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
23
Эдер
10
Муриэль
9
Это'О
77
Окака-Чука
4-3-3
30
Альярди
24
Перицо
14
Вольта
17
Луккини
32
Крайнц
10
Джорджи
16
Мудингай
34
Касчионе
20
Бриенца
20
Родригес
19
Суччи
17
Паломбо
21
Сориано
21
Сориано
17
Паломбо
10
Муриэль
32
Корреа
32
Корреа
10
Муриэль
10
Джорджи
44
Каццола
44
Каццола
10
Джорджи
16
Мудингай
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
16
Мудингай
20
Родригес
92
Дефрель
92
Дефрель
20
Родригес
Остались в запасе
Сампдория
Чезена
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
20
Давиде Мордини
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
11
Габриэле Мончини
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
20
Давиде Мордини
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
11
Габриэле Мончини
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сампдория - Чезена
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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