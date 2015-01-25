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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Чезена
Парма - Чезена: обзор матча 25 января 2015
Парма
25.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Чезена
76'
Э. Касчионе (АГ)
21'
Н. Пульцетти
89'
А. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Чезена
89'
ГОЛ! 1:2!
А. Родригес
Желтая карточка
Г. Палетта
88'
81'
Замена
Р. Каццола
️️️️
Л. Джорджи
80'
Желтая карточка
Л. Крайнц
Желтая карточка
С. Варела
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Касчионе
76'
Замена
А. Рисполи
️️️️
М. Кассани
74'
Желтая карточка
Х. Маури
65'
63'
Замена
А. Родригес
️️️️
Г. Дефрель
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
Р. Палладино
62'
57'
Желтая карточка
Ф. Рензетти
51'
Замена
М. Вольта
️️️️
С. Луккини
Замена
А. Кассано
️️️️
Ф. Лоди
46'
Желтая карточка
Р. Палладино
45'
+2
25'
Желтая карточка
Э. Касчионе
21'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пульцетти
Пас отдал
Г. Дефрель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Парма
55
Диего Россетто
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Лукас Соуза
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
18
Гобби
29
Палетта
21
Коста
6
Кассани
7
Родригес
10
Лоди
4
Маури
23
Ночерино
18
Варела
17
Палладино
4-2-1-3
1
Леали
24
Перицо
17
Луккини
32
Крайнц
33
Рензетти
10
Джорджи
34
Касчионе
56
Пульцетти
92
Дефрель
11
Джурич
20
Бриенца
17
Палладино
14
Галлоппа
14
Галлоппа
17
Палладино
6
Кассани
3
Рисполи
3
Рисполи
6
Кассани
10
Лоди
99
Кассано
99
Кассано
10
Лоди
17
Луккини
14
Вольта
14
Вольта
17
Луккини
10
Джорджи
44
Каццола
44
Каццола
10
Джорджи
92
Дефрель
20
Родригес
20
Родригес
92
Дефрель
Остались в запасе
Парма
Чезена
33
Лукас Соуза
ЦП
55
Диего Россетто
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
33
Лукас Соуза
ЦП
55
Диего Россетто
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Парма - Чезена
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эннио Тардини
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