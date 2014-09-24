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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Чезена
Ювентус - Чезена: обзор матча 24 сентября 2014
Ювентус
24.09.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
Чезена
18'
А. Видаль (П)
64'
А. Видаль
85'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Чезена
Замена
С. Пепе
️️️️
Ш. Лихтштайнер
87'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
С. Падоин
85'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
80'
77'
Замена
К. Ницэ
️️️️
Л. Джорджи
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
70'
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
64'
57'
Замена
К. Карбонеро
️️️️
Г. Перицо
51'
Желтая карточка
Г. Перицо
46'
Замена
М. Коппола
️️️️
А. Маццотта
31'
Желтая карточка
Д. Капелли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
18'
17'
Желтая карточка
Э. Касчионе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
21
Огбонна
27
Эвра
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
23
Видаль
37
Перейра
21
Джовинко
12
Льоренте
3-2-3-2
1
Леали
17
Луккини
32
Крайнц
25
Капелли
24
Перицо
33
Рензетти
10
Джорджи
34
Касчионе
23
Маццотта
92
Дефрель
19
Марилунго
2
Лихтштайнер
3
Пепе
3
Пепе
2
Лихтштайнер
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
10
Джорджи
2
Ницэ
2
Ницэ
10
Джорджи
24
Перицо
11
Карбонеро
11
Карбонеро
24
Перицо
23
Маццотта
10
Коппола
10
Коппола
23
Маццотта
Остались в запасе
Ювентус
Чезена
34
Рубиньо
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
49
Ромуло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
49
Ромуло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Ювентус - Чезена
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Альянц Стадиум
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