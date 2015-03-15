Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Чезена
Интер - Чезена: обзор матча 15 марта 2015
Интер
15.03.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Чезена
48'
Р. Паласио
30'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Чезена
81'
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Джурич
80'
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Г. Мудингай
74'
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Д. Де Фьюдис
Замена
Д. Сантон
️️️️
Додо
62'
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Икарди
48'
Замена
Л. Подольски
️️️️
З. Кузманович
46'
Желтая карточка
А. Раноккия
45'
+1
30'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
К. Карбонеро
26'
Желтая карточка
Г. Дефрель
Замена
М. Ковачич
️️️️
Д. Шакири
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Чезена
1
Никола Леали
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
28
Риккардо Гайола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
16
Додо
13
Раноккия
3
Андреолли
33
Д'Амброзио
17
Медель
8
Кузманович
13
Гуарин
10
Шакири
9
Икарди
8
Паласио
4-2-2-2
1
Леали
24
Перицо
32
Крайнц
25
Капелли
32
Магнуссон
11
Карбонеро
8
Де Фьюдис
10
Джорджи
16
Мудингай
11
Джурич
92
Дефрель
16
Додо
18
Сантон
18
Сантон
16
Додо
10
Шакири
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Шакири
8
Кузманович
10
Подольски
10
Подольски
8
Кузманович
16
Мудингай
34
Касчионе
34
Касчионе
16
Мудингай
8
Де Фьюдис
56
Пульцетти
56
Пульцетти
8
Де Фьюдис
11
Джурич
20
Родригес
20
Родригес
11
Джурич
Остались в запасе
Интер
Чезена
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
2
Константин Ницэ
ЦЗ
28
Риккардо Гайола
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
19
Давиде Суччи
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
28
Риккардо Гайола
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
19
Давиде Суччи
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Интер - Чезена
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Чезена
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+