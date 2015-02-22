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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Чезена
Милан - Чезена: обзор матча 22 февраля 2015
Милан
22.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
22'
Д. Бонавентура
89'
Д. Паццини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Чезена
90'
+2
Желтая карточка
К. Карбонеро
89'
Желтая карточка
Г. Мудингай
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Паццини
89'
88'
Желтая карточка
М. Вольта
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Р. Монтоливо
80'
74'
Замена
К. Карбонеро
️️️️
Д. Де Фьюдис
66'
Замена
Д. Капелли
️️️️
К. Ницэ
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Дестро
63'
62'
Желтая карточка
К. Ницэ
42'
Замена
Г. Мудингай
️️️️
З. Эдуардо
Желтая карточка
С. Боккетти
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Ж. Менез
22'
8'
Желтая карточка
С. Луккини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Милан
66
Стефано Гори
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
97
Иван де Сантис
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
4-4-2
32
Аббьяти
16
Боккетти
13
Антонелли
23
Рами
23
Бонера
7
Бонавентура
18
Монтоливо
34
Де Йонг
15
Поли
7
Менез
21
Дестро
4-1-2-3
1
Леали
2
Ницэ
14
Вольта
17
Луккини
33
Рензетти
8
Де Фьюдис
10
Джорджи
77
Зе Эдуардо
11
Джурич
20
Бриенца
92
Дефрель
18
Монтоливо
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
18
Монтоливо
21
Дестро
11
Паццини
11
Паццини
21
Дестро
2
Ницэ
25
Капелли
25
Капелли
2
Ницэ
8
Де Фьюдис
11
Карбонеро
11
Карбонеро
8
Де Фьюдис
77
Зе Эдуардо
16
Мудингай
16
Мудингай
77
Зе Эдуардо
Остались в запасе
Милан
Чезена
97
Иван де Сантис
ЦЗ
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
66
Стефано Гори
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
97
Иван де Сантис
ЦЗ
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
66
Стефано Гори
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Милан - Чезена
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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