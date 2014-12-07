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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Чезена
Аталанта - Чезена: обзор матча 07 декабря 2014
Аталанта
07.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 2
Завершен
Чезена
45+1'
Й. Беналуан
50'
Г. Стендардо
52'
М. Моралес
31'
Г. Дефрель
43'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Чезена
90'
Желтая карточка
Ф. Рензетти
Желтая карточка
М. Спортиелло
88'
84'
Замена
А. Табанелли
️️️️
Э. Касчионе
Желтая карточка
Й. Беналуан
83'
80'
Замена
У. Алмейда
️️️️
Ф. Бриенца
74'
Желтая карточка
Д. Де Фьюдис
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Х. Денис
73'
69'
Замена
А. Родригес
️️️️
Л. Джорджи
62'
Желтая карточка
Л. Джорджи
ГОЛ! 3:2!
М. Моралес
52'
ГОЛ! 2:2!
Г. Стендардо
50'
49'
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Р. Бьянки
️️️️
А. Гомес
46'
ГОЛ! 1:2!
Й. Беналуан
Пас отдал
Л. Чигарини
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:2!
Г. Дефрель
Пас отдал
М. Джурич
33'
Желтая карточка
Г. Дефрель
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Д. Дзаппакоста
32'
31'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Л. Джорджи
Желтая карточка
К. Кармона
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
23
Андреа Табанелли
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
2
Стендардо
29
Беналуан
3
Черубин
36
Дель Гроссо
77
Дзаппакоста
14
Кармона
10
Моралес
8
Чигарини
10
Гомес
19
Денис
4-1-2-3
1
Леали
14
Вольта
17
Луккини
25
Капелли
33
Рензетти
8
Де Фьюдис
10
Джорджи
34
Касчионе
92
Дефрель
11
Джурич
20
Бриенца
77
Дзаппакоста
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
77
Дзаппакоста
19
Денис
8
Мильяччо
8
Мильяччо
19
Денис
10
Гомес
9
Бьянки
9
Бьянки
10
Гомес
34
Касчионе
23
Табанелли
23
Табанелли
34
Касчионе
10
Джорджи
20
Родригес
20
Родригес
10
Джорджи
20
Бриенца
9
Алмейда
9
Алмейда
20
Бриенца
Остались в запасе
Аталанта
Чезена
79
Сальваторе Молина
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
7
Лука Гарритано
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
79
Сальваторе Молина
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Аталанта - Чезена
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Атлети Адзурри
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