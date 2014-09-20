Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Эмполи
Чезена - Эмполи: обзор матча 20 сентября 2014
Чезена
20.09.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Эмполи
30'
Г. Марилунго
32'
Г. Дефрель
55'
Ф. Тавано (П)
72'
Д. Ругани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Эмполи
87'
Замена
Р. Агирре
️️️️
С. Верди
Замена
Г. Перицо
️️️️
Г. Дефрель
84'
77'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Пуччарелли
Желтая карточка
Г. Дефрель
76'
75'
Желтая карточка
М. Весино
73'
Замена
Д. Моро
️️️️
Д. Кроче
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ругани
Замена
М. Джурич
️️️️
Ф. Бриенца
66'
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Л. Джорджи
55'
55'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Тавано
Желтая карточка
С. Луккини
54'
Желтая карточка
Э. Касчионе
51'
ГОЛ! 2:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
М. Вольта
32'
ГОЛ! 1:0!
Г. Марилунго
30'
Желтая карточка
Л. Джорджи
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
4-3-3
1
Леали
33
Рензетти
14
Вольта
17
Луккини
25
Капелли
34
Касчионе
10
Коппола
10
Джорджи
20
Бриенца
92
Дефрель
19
Марилунго
4-2-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
93
Барба
24
Ругани
6
Мариу Руй
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
20
Пуччарелли
10
Тавано
92
Дефрель
24
Перицо
24
Перицо
92
Дефрель
10
Джорджи
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
10
Джорджи
20
Бриенца
11
Джурич
11
Джурич
20
Бриенца
20
Пуччарелли
10
Зелински
10
Зелински
20
Пуччарелли
11
Кроче
14
Моро
14
Моро
11
Кроче
90
Верди
17
Агирре
17
Агирре
90
Верди
Остались в запасе
Чезена
Эмполи
7
Лука Гарритано
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Чезена - Эмполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Чезена
Эмполи
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+