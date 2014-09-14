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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Чезена
Лацио - Чезена: обзор матча 14 сентября 2014
Лацио
14.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Чезена
19'
А. Кандрева
56'
М. Пароло
90'
С. Маури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Чезена
ГОЛ! 3:0!
С. Маури
Пас отдал
М. Клозе
90'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Б. Кейта
87'
Замена
С. Маури
️️️️
С. Лулич
70'
Желтая карточка
Э. Брафхайд
68'
65'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Ф. Рензетти
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
60'
ГОЛ! 2:0!
М. Пароло
Пас отдал
А. Кандрева
56'
46'
Замена
А. Маццотта
️️️️
А. Родригес
46'
Замена
М. Джурич
️️️️
Д. Де Фьюдис
Желтая карточка
Л. Билья
45'
Желтая карточка
М. Пароло
28'
25'
Желтая карточка
С. Луккини
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Э. Брафхайд
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
4-4-2
1
Бериша
8
Баста
19
Джентилетти
6
де Врей
28
Брафхайд
19
Лулич
16
Пароло
6
Билья
87
Кандрева
20
Джорджевич
17
Кейта
4-1-2-3
1
Леали
14
Вольта
17
Луккини
25
Капелли
33
Рензетти
8
Де Фьюдис
34
Касчионе
10
Коппола
20
Бриенца
19
Марилунго
20
Родригес
17
Кейта
7
Андерсон
7
Андерсон
17
Кейта
19
Лулич
6
Маури
6
Маури
19
Лулич
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Родригес
23
Маццотта
23
Маццотта
20
Родригес
33
Рензетти
10
Джорджи
10
Джорджи
33
Рензетти
8
Де Фьюдис
11
Джурич
11
Джурич
8
Де Фьюдис
Остались в запасе
Лацио
Чезена
9
Мамаду Тункара
ЦФ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Лацио - Чезена
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
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