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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Рома
Чезена - Рома: обзор матча 22 марта 2015
Чезена
22.03.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Рома
41'
Д. Де Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Рома
Желтая карточка
Г. Мудингай
89'
88'
Желтая карточка
Д. Де Росси
87'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Жервиньо
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Л. Джорджи
86'
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Джурич
81'
79'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
А. Льяич
Замена
А. Родригес
️️️️
Д. Де Фьюдис
69'
67'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
С. Учан
Желтая карточка
С. Луккини
49'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Росси
Пас отдал
С. Учан
Желтая карточка
Д. Капелли
38'
33'
Желтая карточка
С. Учан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
20
Давиде Мордини
ЦЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
28
Риккардо Гайола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-2-2-2
1
Леали
17
Луккини
32
Крайнц
25
Капелли
24
Перицо
8
Де Фьюдис
11
Карбонеро
16
Мудингай
10
Джорджи
92
Дефрель
11
Джурич
4-3-2-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
13
Астори
44
Манолас
25
Холебас
44
Наингголан
16
Де Росси
48
Учан
22
Льяич
27
Жервиньо
22
Думбия
10
Джорджи
56
Пульцетти
56
Пульцетти
10
Джорджи
8
Де Фьюдис
20
Родригес
20
Родригес
8
Де Фьюдис
11
Джурич
19
Суччи
19
Суччи
11
Джурич
22
Льяич
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
22
Льяич
48
Учан
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
48
Учан
27
Жервиньо
8
Ибарбо
8
Ибарбо
27
Жервиньо
Остались в запасе
Чезена
Рома
20
Давиде Мордини
ЦЗ
28
Риккардо Гайола
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
20
Давиде Мордини
ЦЗ
28
Риккардо Гайола
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Чезена - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Дино Мануцци
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