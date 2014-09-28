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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Милан
Чезена - Милан: обзор матча 28 сентября 2014
Чезена
28.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Милан
10'
Д. Суччи
19'
А. Рами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Милан
Желтая карточка
Д. Де Фьюдис
90'
+1
75'
Замена
Алекс
️️️️
К. Хонда
73'
Красная карточка
К. Сапата
Замена
Г. Перицо
️️️️
Д. Капелли
72'
71'
Замена
М. Эссьен
️️️️
А. Поли
71'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Ф. Торрес
69'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Суччи
62'
Желтая карточка
Ф. Рензетти
57'
Замена
Д. Де Фьюдис
️️️️
З. Эдуардо
46'
44'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Желтая карточка
Э. Касчионе
22'
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Рами
Пас отдал
К. Хонда
Желтая карточка
М. Коппола
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Суччи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
7
Лука Гарритано
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Милан
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-3-3
1
Леали
33
Рензетти
17
Луккини
25
Капелли
14
Вольта
10
Коппола
77
Зе Эдуардо
34
Касчионе
19
Марилунго
20
Бриенца
19
Суччи
4-4-2
32
Аббьяти
22
Де Шильо
23
Рами
25
Сапата
20
Абате
34
Де Йонг
3
Хонда
15
Поли
7
Бонавентура
7
Менез
9
Торрес
25
Капелли
24
Перицо
24
Перицо
25
Капелли
77
Зе Эдуардо
8
Де Фьюдис
8
Де Фьюдис
77
Зе Эдуардо
19
Суччи
92
Дефрель
92
Дефрель
19
Суччи
3
Хонда
33
Алекс
33
Алекс
3
Хонда
15
Поли
2
Эссьен
2
Эссьен
15
Поли
9
Торрес
11
Паццини
11
Паццини
9
Торрес
Остались в запасе
Чезена
Милан
7
Лука Гарритано
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
23
Антонио Маццотта
ЛП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Чезена - Милан
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Дино Мануцци
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