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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Парма
Чезена - Парма: обзор матча 31 августа 2014
Чезена
31.08.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Парма
38'
А. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Парма
Замена
Л. Крайнц
️️️️
А. Родригес
88'
Желтая карточка
А. Родригес
86'
82'
Замена
С. Ристовски
️️️️
М. Кассани
Замена
Г. Перицо
️️️️
Д. Капелли
76'
74'
Замена
М. Кода
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Л. Гарритано
️️️️
Ф. Бриенца
68'
66'
Замена
Амаури
️️️️
Р. Палладино
57'
Желтая карточка
К. Хоркера
ГОЛ! 1:0!
А. Родригес
Пас отдал
Ф. Бриенца
38'
Желтая карточка
С. Луккини
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Парма
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
0
Соломон Ньянтакьи
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Массимо Кода
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-1-2-3
1
Леали
33
Рензетти
14
Вольта
25
Капелли
17
Луккини
8
Де Фьюдис
34
Касчионе
10
Коппола
20
Бриенца
20
Родригес
19
Марилунго
4-2-4
83
Миранте
6
Кассани
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
18
Аква
10
Лоди
17
Палладино
14
Хоркера
14
Биабиани
19
Бельфодиль
20
Бриенца
7
Гарритано
7
Гарритано
20
Бриенца
20
Родригес
32
Крайнц
32
Крайнц
20
Родригес
25
Капелли
24
Перицо
24
Перицо
25
Капелли
6
Кассани
33
Ристовски
33
Ристовски
6
Кассани
14
Биабиани
9
Кода
9
Кода
14
Биабиани
17
Палладино
11
Амаури
11
Амаури
17
Палладино
Остались в запасе
Чезена
Парма
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
0
Соломон Ньянтакьи
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
0
Соломон Ньянтакьи
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Чезена - Парма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Дино Мануцци
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