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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Чезена
Эмполи - Чезена: обзор матча 08 февраля 2015
Эмполи
08.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
30'
М. Маккароне
57'
Ф. Синьорелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Чезена
Замена
Д. Брилланте
️️️️
С. Верди
87'
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
83'
82'
Желтая карточка
А. Родригес
82'
Замена
К. Карбонеро
️️️️
Д. Де Фьюдис
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
77'
71'
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Джурич
Замена
Ф. Тавано
️️️️
М. Пуччарелли
68'
63'
Желтая карточка
Л. Джорджи
58'
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Н. Пульцетти
ГОЛ! 2:0!
Ф. Синьорелли
Пас отдал
М. Руй
57'
Желтая карточка
М. Руй
45'
+1
36'
Желтая карточка
Д. Капелли
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
Пас отдал
Э. Хюсай
30'
12'
Желтая карточка
Д. Де Фьюдис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
56
Нико Пульцетти
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
4-3-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
24
Ругани
26
Тонелли
4
Хюсай
16
Вальдифиори
15
Весино
10
Зелински
90
Верди
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-1-1-1-3
1
Леали
24
Перицо
25
Капелли
32
Крайнц
33
Рензетти
8
Де Фьюдис
10
Джорджи
56
Пульцетти
11
Джурич
92
Дефрель
20
Бриенца
90
Верди
6
Брилланте
6
Брилланте
90
Верди
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
20
Пуччарелли
10
Тавано
10
Тавано
20
Пуччарелли
8
Де Фьюдис
11
Карбонеро
11
Карбонеро
8
Де Фьюдис
56
Пульцетти
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
56
Пульцетти
11
Джурич
20
Родригес
20
Родригес
11
Джурич
Остались в запасе
Эмполи
Чезена
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Эмполи - Чезена
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Карло Кастеллани
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