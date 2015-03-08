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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Палермо
Чезена - Палермо: обзор матча 08 марта 2015
Чезена
08.03.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Палермо
89'
Замена
И. Чочев
️️️️
Э. Баррето
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Л. Джорджи
76'
Замена
А. Родригес
️️️️
Г. Дефрель
70'
68'
Замена
А. Белотти
️️️️
Р. Квайсон
60'
Замена
Э. Мареска
️️️️
М. Яяло
Замена
М. Вольта
️️️️
С. Луккини
50'
18'
Желтая карточка
Э. Баррето
Желтая карточка
Л. Джорджи
15'
10'
Желтая карточка
М. Яяло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
20
Давиде Мордини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-2-3
1
Леали
32
Крайнц
17
Луккини
32
Магнуссон
24
Перицо
8
Де Фьюдис
16
Мудингай
10
Джорджи
11
Джурич
92
Дефрель
20
Бриенца
4-3-1-2
70
Соррентино
2
Витьелло
4
Анджелкович
19
Терци
5
Дапрела
30
Ригони
18
Яяло
8
Баррето
20
Васкес
19
Квайсон
21
Дибала
17
Луккини
14
Вольта
14
Вольта
17
Луккини
10
Джорджи
56
Пульцетти
56
Пульцетти
10
Джорджи
92
Дефрель
20
Родригес
20
Родригес
92
Дефрель
18
Яяло
16
Мареска
16
Мареска
18
Яяло
8
Баррето
18
Чочев
18
Чочев
8
Баррето
19
Квайсон
11
Белотти
11
Белотти
19
Квайсон
Остались в запасе
Чезена
Палермо
2
Константин Ницэ
ЦЗ
20
Давиде Мордини
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
20
Давиде Мордини
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Чезена - Палермо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Дино Мануцци
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