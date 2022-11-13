Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Паулао - статистика

Завершил карьеру
25 февраля 1986 (40), Сальвадор
#4 | Защитник
187 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
15
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2022
Коритиба
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
11.11.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 1
07.11.2022
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
0 : 2
02.11.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Куяба
1 : 2
24.10.2022
Гойас
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
16.10.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
1 : 2
09.10.2022
Фламенго
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
2 : 1
06.10.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
2 : 0
02.10.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
19.09.2022
Куяба
1' - 45'
40'
45'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
1 : 0
10.09.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
1 : 1
05.09.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Куяба
0 : 0
29.08.2022
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
22.08.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.08.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
0 : 1
01.08.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
1 : 1
22.07.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Палмейрас
1 : 0
19.07.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
2 : 0
11.07.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Аваи
1 : 2
03.07.2022
Куяба
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гойас
1 : 0
27.06.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
0 : 0
19.06.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
16.06.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
1 : 1
12.06.2022
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Куяба
1 : 0
08.06.2022
Коринтианс
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 1
04.06.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Куяба
0 : 1
30.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
1 : 1
22.05.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 1
15.05.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
4 : 1
09.05.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
1 : 1
01.05.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 1
17.04.2022
Флуминенсе
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
0 : 1
11.04.2022
Куяба
83' - 90'
Главные новости
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
1
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
6
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+