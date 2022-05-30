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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Атлетико Паранаэнсе
Куяба - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 30 мая 2022
Куяба
30.05.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
85'
В. Роке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Атлетико Паранаэнсе
87'
Замена
Ромуло
️️️️
П. Роша
85'
ГОЛ! 0:1!
В. Роке
Желтая карточка
Вальдивия
80'
Замена
Маркиньос
️️️️
Вальдивия
80'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
J.
70'
63'
Замена
В. Роке
️️️️
Т. Куэльо
63'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Д. Теранс
Желтая карточка
Д. Гедес
62'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Алессон
46'
Замена
R.
️️️️
F. Marques
46'
Замена
Камило
️️️️
C. Rivas
46'
Желтая карточка
C. Rivas
36'
Желтая карточка
F. Marques
34'
Желтая карточка
Алессон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
20
Вальдивия
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
24
Бенто
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Куяба
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
21
Андре
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
27
Камило
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
8
Пабло Силес
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
2-2-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
16
20
Вальдивия
19
77
Алессон
18
6
Виларди
6
1-1-1-5
22
Эрнандес
35
Фернандес
32
Роша
28
Куэльо
12
Келлвен
5
Энрике
16
Абнер
92
Пабло
77
Алессон
97
97
77
Алессон
20
Вальдивия
10
Маркиньос
10
Маркиньос
20
Вальдивия
18
22
22
18
19
10
10
19
16
27
Камило
27
Камило
16
28
Куэльо
9
Роке
9
Роке
28
Куэльо
80
Теранс
18
Читтадини
18
Читтадини
80
Теранс
32
Роша
40
Ромуло
40
Ромуло
32
Роша
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Паранаэнсе
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
21
Андре
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
8
Пабло Силес
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
21
Андре
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
Остались в запасе
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
8
Пабло Силес
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Куяба - Атлетико Паранаэнсе
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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6
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18
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