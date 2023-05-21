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Индепендьенте
Хоакин Бласкес
Статистика
€ 150 тыс
Хоакин Бласкес - статистика
Индепендьенте
28 января 2001 (25), Луке
#1 | Вратарь
193 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
2 : 1
21.05.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1 : 0
14.05.2023
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
2 : 1
07.05.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
2 : 0
03.05.2023
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Аяччо
0 : 0
23.04.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
1 : 0
16.04.2023
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Реймс
1 : 1
09.04.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Брест
3 : 1
02.04.2023
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
2 : 2
19.03.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Брест
1 : 2
11.03.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 1
05.03.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2 : 1
24.02.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
1 : 2
19.02.2023
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
3 : 0
12.02.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
1 : 1
05.02.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
0 : 0
01.02.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
4 : 0
29.01.2023
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 1
15.01.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0 : 0
11.01.2023
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1 : 0
01.01.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2 : 4
28.12.2022
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
2 : 1
13.11.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1 : 0
06.11.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
0 : 0
30.10.2022
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Клермон
1 : 3
23.10.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
1 : 2
09.10.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
1 : 1
02.10.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0 : 1
18.09.2022
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
1 : 0
10.09.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1 : 1
04.09.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
3 : 1
31.08.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
0 : 7
28.08.2022
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 3
21.08.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
1 : 1
14.08.2022
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Был в запасе
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