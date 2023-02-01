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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Брест
Лион - Брест: обзор матча 01 февраля 2023
Лион
01.02.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 0
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Брест
86'
Замена
Т. Арконт
️️️️
Ж. ле Дуарон
Замена
М. Дембеле
️️️️
Б. Барколя
85'
Замена
А. Сарр
️️️️
Р. Шерки
70'
Замена
Т. Мендес
️️️️
К. Толиссо
69'
65'
Замена
А. Элис
️️️️
С. Мунье
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
6
Ловрен
20
Дьоманде
27
Густо
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Какере
29
Барколя
10
Шерки
91
Ляказетт
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
29
Эрейе
93
Дюверн
3
Брассье
93
Белькебла
45
Камара
8
Маньетти
9
Онора
9
ле Дуарон
9
Мунье
8
Толиссо
23
Мендес
23
Мендес
8
Толиссо
10
Шерки
9
Сарр
9
Сарр
10
Шерки
29
Барколя
9
Дембеле
9
Дембеле
29
Барколя
9
ле Дуарон
7
Арконт
7
Арконт
9
ле Дуарон
9
Мунье
17
Элис
17
Элис
9
Мунье
Остались в запасе
Лион
Брест
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Лион - Брест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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