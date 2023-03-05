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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Брест
Страсбур - Брест: обзор матча 05 марта 2023
Страсбур
05.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Брест
45+1'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Брест
90'
+6
Желтая карточка
М. Бизот
89'
Замена
К. Эрейе
️️️️
Н. Фадиджа
89'
Замена
Б. Шардонне
️️️️
У. Маньетти
83'
Замена
А. Элис
️️️️
Ф. Онора
82'
Замена
Б. Локо
️️️️
Ж. Дюверн
Замена
️️️️
Ж. Аолу
69'
Желтая карточка
И. Дукуре
66'
Замена
️️️️
И. Сиссоко
57'
49'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ж. ле Дуарон
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ф. Онора
Пас отдал
Ж. ле Дуарон
Желтая карточка
Ф. Жилберт
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
19
Франки Буэбари
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
3-4-1-2
26
Селс
23
Соболь
5
Ньямси
5
Перрен
6
Дукуре
28
Сиссоко
14
Аолу
24
Жилберт
14
Ленар
13
Диалло
9
Гамейро
4-3-1-2
40
Бизот
27
Фадиджа
20
Дари
93
Дюверн
3
Брассье
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
93
Белькебла
9
Онора
9
ле Дуарон
9
Мунье
93
Дюверн
2
Локо
2
Локо
93
Дюверн
27
Фадиджа
29
Эрейе
29
Эрейе
27
Фадиджа
8
Маньетти
5
Шардонне
5
Шардонне
8
Маньетти
9
ле Дуарон
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Онора
17
Элис
17
Элис
9
Онора
Остались в запасе
Страсбур
Брест
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
19
Франки Буэбари
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Хоакин Бласкес
ВР
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
19
Франки Буэбари
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Страсбур - Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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