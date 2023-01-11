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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лилль
Брест - Лилль: обзор матча 11 января 2023
Брест
11.01.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Лилль
Замена
А. Камблан
️️️️
Ф. Онора
89'
Замена
Л. Брассье
️️️️
Ж. Дюверн
88'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
К. Лала
88'
83'
Замена
Т. Веа
️️️️
А. Унас
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Мунье
76'
74'
Замена
А. Гомеш
️️️️
К. Балеба
74'
Замена
М. Байо
️️️️
А. Гомес
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
М. Лаж
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
5
Шардонне
29
Эрейе
93
Дюверн
70
Лала
45
Камара
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
28
Лаж
9
Онора
9
Мунье
4-3-2-1
30
Шевалье
18
Диаките
15
Йоро
35
Джало
31
Исмаили
7
Гомес
20
Балеба
21
Андре
96
Унас
5
Кабелла
15
Дэвид
93
Дюверн
3
Брассье
3
Брассье
93
Дюверн
70
Лала
27
Фадиджа
27
Фадиджа
70
Лала
9
Онора
9
Камблан
9
Камблан
9
Онора
28
Лаж
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
28
Лаж
9
Мунье
19
Слимани
19
Слимани
9
Мунье
20
Балеба
20
Гомеш
20
Гомеш
20
Балеба
7
Гомес
18
Байо
18
Байо
7
Гомес
96
Унас
22
Веа
22
Веа
96
Унас
Остались в запасе
Брест
Лилль
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Брест - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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