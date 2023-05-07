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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Брест
Лорьян - Брест: обзор матча 07 мая 2023
Лорьян
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
Брест
32'
И. Коне
51'
И. Коне
69'
Р. дель Кастильо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Брест
Вторая желтая
Ж. Макенго
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Макенго
89'
Замена
А. Кари
️️️️
Д. Йонгва
85'
Желтая карточка
Д. Йонгва
84'
75'
Замена
Б. Локо
️️️️
Ж. Дюверн
75'
Замена
Ф. Онора
️️️️
Х. Белькебла
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Й. Катлин
70'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
И. Коне
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. дель Кастильо
63'
Замена
М. Камара
️️️️
У. Маньетти
62'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ф. Лемарешаль
60'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
Замена
Ж. Макенго
️️️️
И. Бонке
56'
ГОЛ! 2:0!
И. Коне
Пас отдал
Р. Февр
51'
42'
Желтая карточка
Ж. Дюверн
ГОЛ! 1:0!
И. Коне
Пас отдал
М. Тальби
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
11
Тео Ле Бри
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
4-1-2-2-1
38
Мвого
13
Йонгва
25
Ле Гофф
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
8
Бонке
28
Ле Фе
10
Катлин
21
Февр
28
Коне
4-4-2
40
Бизот
70
Лала
5
Шардонне
93
Дюверн
3
Брассье
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
80
Лемарешаль
93
Белькебла
9
ле Дуарон
9
Мунье
13
Йонгва
44
Кари
44
Кари
13
Йонгва
8
Бонке
17
Макенго
17
Макенго
8
Бонке
10
Катлин
11
Ле Бри
11
Ле Бри
10
Катлин
28
Коне
9
Дьенг
9
Дьенг
28
Коне
93
Дюверн
2
Локо
2
Локо
93
Дюверн
8
Маньетти
45
Камара
45
Камара
8
Маньетти
80
Лемарешаль
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
80
Лемарешаль
93
Белькебла
9
Онора
9
Онора
93
Белькебла
Остались в запасе
Лорьян
Брест
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Лорьян - Брест
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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