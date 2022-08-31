Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Брест
Ренн - Брест: обзор матча 31 августа 2022
Ренн
31.08.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 1
Завершен
Брест
53'
Д. Родон
89'
М. Терье
90+1'
Д. Дуэ
57'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Брест
ГОЛ! 3:1!
Д. Дуэ
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Терье
Пас отдал
Х. Траоре
89'
Желтая карточка
Ф. Тайт
86'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
79'
73'
Замена
М. Камара
️️️️
Ю. Белаили
Замена
Х. Траоре
️️️️
Л. Ассиньон
72'
Желтая карточка
Л. Ассиньон
61'
Замена
М. Аблин
️️️️
К. Сулемана
60'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Л. Майер
60'
57'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Онора
ГОЛ! 1:0!
Д. Родон
Пас отдал
Л. Майер
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
35
Ноа Франсуа
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-2-3
30
Манданда
24
Мелинг
3
Теате
6
Родон
22
Ассиньон
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
7
Сулемана
4-2-3-1
40
Бизот
5
Шардонне
20
Дари
93
Дюверн
3
Брассье
93
Белькебла
8
Маньетти
9
Онора
28
Лаж
11
Белаили
19
Слимани
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
22
Ассиньон
14
Траоре
14
Траоре
22
Ассиньон
14
Майер
14
Дуэ
14
Дуэ
14
Майер
7
Сулемана
11
Аблин
11
Аблин
7
Сулемана
11
Белаили
45
Камара
45
Камара
11
Белаили
Остались в запасе
Ренн
Брест
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Ренн - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Брест
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+