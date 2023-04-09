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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Брест
Реймс - Брест: обзор матча 09 апреля 2023
Реймс
09.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Брест
90'
Ф. Балогун (П)
6'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Брест
90'
+3
Желтая карточка
К. Лала
90'
+1
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Б. Локо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Балогун
90'
83'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Ж. ле Дуарон
Замена
А. Зенели
️️️️
Т. де Смет
81'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
М. Манетси
76'
Замена
М. Буси
️️️️
Т. Фоке
76'
71'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Камара
71'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
С. Мунье
Замена
М. Маолида
️️️️
Й. Каюсте
65'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Флипс
65'
6'
ГОЛ! 0:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Ж. ле Дуарон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
4-3-2-1
23
Диуф
28
де Смет
12
Агбаду
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Матусива
2
Каюсте
5
Манетси
10
Ито
70
Флипс
9
Балогун
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
3
Брассье
5
Шардонне
2
Локо
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
45
Камара
9
Онора
9
ле Дуарон
9
Мунье
25
Фоке
44
Буси
44
Буси
25
Фоке
28
де Смет
9
Зенели
9
Зенели
28
де Смет
2
Каюсте
9
Маолида
9
Маолида
2
Каюсте
5
Манетси
14
Сирхейс
14
Сирхейс
5
Манетси
70
Флипс
7
ван Берген
7
ван Берген
70
Флипс
2
Локо
93
Дюверн
93
Дюверн
2
Локо
45
Камара
27
Фадиджа
27
Фадиджа
45
Камара
9
ле Дуарон
8
Маньетти
8
Маньетти
9
ле Дуарон
9
Мунье
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
Мунье
Остались в запасе
Реймс
Брест
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Реймс - Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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