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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лорьян
Брест - Лорьян: обзор матча 09 октября 2022
Брест
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Лорьян
17'
Р. дель Кастильо
24'
Т. Моффи
53'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Лорьян
87'
Замена
И. Бонке
️️️️
Ж. Понко
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Н. Фадиджа
84'
Замена
К. Дембеле
️️️️
Р. дель Кастильо
84'
72'
Замена
И. Коне
️️️️
Й. Катлин
71'
Замена
К. Матсима
️️️️
С. Диарра
68'
Желтая карточка
К. Буагар
Замена
М. Лаж
️️️️
Ф. Онора
67'
Замена
У. Маньетти
️️️️
М. Камара
67'
Желтая карточка
Ф. Онора
66'
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
63'
53'
ГОЛ! 1:2!
Т. Моффи
25'
Замена
К. Буагар
️️️️
Л. Абержель
24'
ГОЛ! 1:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Л. Абержель
Желтая карточка
И. Слимани
21'
ГОЛ! 1:0!
Р. дель Кастильо
Пас отдал
Й. Уронен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
10
Йоан Катлин
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
21
Уронен
20
Дари
5
Шардонне
27
Фадиджа
45
Камара
93
Белькебла
20
дель Кастильо
9
Онора
9
ле Дуарон
19
Слимани
3-1-1-3-2
38
Мвого
3
Тальби
15
Лапорт
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
25
Диарра
21
Понко
11
Ле Бри
9
Моффи
10
Катлин
27
Фадиджа
93
Дюверн
93
Дюверн
27
Фадиджа
45
Камара
8
Маньетти
8
Маньетти
45
Камара
20
дель Кастильо
7
Дембеле
7
Дембеле
20
дель Кастильо
9
Онора
28
Лаж
28
Лаж
9
Онора
25
Диарра
5
Матсима
5
Матсима
25
Диарра
21
Понко
8
Бонке
8
Бонке
21
Понко
19
Абержель
17
Буагар
17
Буагар
19
Абержель
10
Катлин
28
Коне
28
Коне
10
Катлин
Остались в запасе
Брест
Лорьян
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Брест - Лорьян
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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