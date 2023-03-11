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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - ПСЖ
Брест - ПСЖ: обзор матча 11 марта 2023
Брест
11.03.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
43'
Ф. Онора
37'
К. Солер
90+1'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - ПСЖ
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
89'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
В. Заир-Эмери
Желтая карточка
Х. Белькебла
86'
86'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Замена
К. Эрейе
️️️️
Н. Фадиджа
81'
81'
Замена
У. Экитике
️️️️
К. Солер
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
Р. дель Кастильо
76'
75'
Замена
Витинья
️️️️
Ф. Руис
75'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Т. Пембеле
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
С. Мунье
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Онора
Пас отдал
Р. дель Кастильо
43'
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Солер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Витинья
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
4-3-2-1
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
20
Дари
27
Фадиджа
93
Белькебла
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
20
дель Кастильо
9
Онора
9
Мунье
3-2-3-1-1
1
Доннарумма
12
Пембеле
93
Рамос
25
Мендеш
2
Перейра
33
Заир-Эмери
18
Солер
6
Верратти
8
Руис
10
Месси
10
Мбаппе
27
Фадиджа
29
Эрейе
29
Эрейе
27
Фадиджа
20
дель Кастильо
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
20
дель Кастильо
9
Мунье
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Мунье
12
Пембеле
24
Бернат
24
Бернат
12
Пембеле
33
Заир-Эмери
8
Саншеш
8
Саншеш
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
18
Солер
22
Экитике
22
Экитике
18
Солер
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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