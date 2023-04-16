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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ницца
Брест - Ницца: обзор матча 16 апреля 2023
Брест
16.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
12'
Ж. ле Дуарон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Ницца
85'
Желтая карточка
Д. Брайан
80'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Б. Буанани
Замена
Б. Локо
️️️️
Ж. Дюверн
79'
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
У. Маньетти
79'
Замена
М. Лаж
️️️️
Ж. ле Дуарон
78'
76'
Желтая карточка
Х. Будауи
Замена
М. Камара
️️️️
Р. дель Кастильо
66'
60'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
Данте
60'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Б. Браими
60'
Замена
Х. Будауи
️️️️
К. Тюрам
Желтая карточка
У. Маньетти
58'
46'
Замена
Т. Моффи
️️️️
А. Амрауи
20'
Желтая карточка
А. Амрауи
ГОЛ! 1:0!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
К. Лала
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
5
Шардонне
70
Лала
93
Белькебла
8
Маньетти
20
дель Кастильо
9
Онора
9
ле Дуарон
9
Мунье
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Менди
88
Амрауи
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
19
Тюрам
21
Белахьян
6
Баркли
26
Буанани
7
Браими
93
Дюверн
2
Локо
2
Локо
93
Дюверн
8
Маньетти
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
8
Маньетти
20
дель Кастильо
45
Камара
45
Камара
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
28
Лаж
28
Лаж
9
ле Дуарон
26
Буанани
23
Брайан
23
Брайан
26
Буанани
4
Данте
20
Тодибо
20
Тодибо
4
Данте
19
Тюрам
6
Будауи
6
Будауи
19
Тюрам
88
Амрауи
9
Моффи
9
Моффи
88
Амрауи
7
Браими
9
Лаборд
9
Лаборд
7
Браими
Остались в запасе
Брест
Ницца
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Марцин Булка
ВР
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Альберт Элис
ПВ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Брест - Ницца
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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