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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Клермон
Брест - Клермон: обзор матча 21 мая 2023
Брест
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 1
Завершен
Клермон
45'
Ф. Онора
48'
С. Мунье
43'
Н. Боржес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Клермон
Желтая карточка
С. Мунье
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
М. Ветеска
Желтая карточка
М. Камара
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Й. Гастьен
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
Ф. Онора
86'
83'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Э. Рашани
83'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
Замена
М. Камара
️️️️
Р. дель Кастильо
68'
68'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Д. Аллевина
68'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Чам
68'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Й. Маньин
57'
Желтая карточка
А. Сейду
ГОЛ! 2:1!
С. Мунье
Пас отдал
П. Лис-Мелу
48'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Онора
Пас отдал
П. Лис-Мелу
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
Н. Боржес
Пас отдал
М. Чам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
92
Айман Маурер
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
5
Шардонне
70
Лала
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
9
Онора
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Мунье
4-2-1-2-1
12
Джоко
36
Сейду
5
Кофрие
24
Ветеска
30
Боржес
6
Маньин
25
Гастьен
26
Аллевина
70
Чам
19
Рашани
99
Кюи
20
дель Кастильо
45
Камара
45
Камара
20
дель Кастильо
9
Онора
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
9
Онора
26
Аллевина
2
Зеффан
2
Зеффан
26
Аллевина
6
Маньин
25
Гоналон
25
Гоналон
6
Маньин
70
Чам
10
Хауи
10
Хауи
70
Чам
19
Рашани
91
Бела
91
Бела
19
Рашани
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
Остались в запасе
Брест
Клермон
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
16
Люка Маргерон
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Брест - Клермон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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