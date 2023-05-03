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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Нант
Брест - Нант: обзор матча 03 мая 2023
Брест
03.05.2023, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Нант
18'
Ж. ле Дуарон
35'
М. Лаж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Нант
85'
Желтая карточка
С. Мутуссами
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ж. ле Дуарон
79'
73'
Замена
М. Саймон
️️️️
М. Сиссоко
73'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
К. Мерлен
Замена
У. Маньетти
️️️️
М. Лаж
70'
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
М. Камара
70'
56'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
А. Жиротто
56'
Замена
М. Коко
️️️️
Э. Гессан
46'
Замена
Л. Бляс
️️️️
И. Ганаго
ГОЛ! 2:0!
М. Лаж
Пас отдал
К. Лала
35'
ГОЛ! 1:0!
Ж. ле Дуарон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
4-3-1-2
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
5
Шардонне
70
Лала
45
Камара
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
28
Лаж
9
ле Дуарон
9
Мунье
3-2-2-3
40
Лафон
5
Паллуа
21
Кастеллетто
5
Жиротто
18
Сентонс
26
Мерлен
17
Сиссоко
8
Мутуссами
42
Мохамед
37
Ганаго
29
Гессан
28
Лаж
8
Маньетти
8
Маньетти
28
Лаж
45
Камара
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
45
Камара
9
ле Дуарон
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
26
Мерлен
3
Хаджам
3
Хаджам
26
Мерлен
37
Ганаго
10
Бляс
10
Бляс
37
Ганаго
5
Жиротто
91
Мойе
91
Мойе
5
Жиротто
17
Сиссоко
27
Саймон
27
Саймон
17
Сиссоко
29
Гессан
97
Коко
97
Коко
29
Гессан
Остались в запасе
Брест
Нант
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Брест - Нант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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