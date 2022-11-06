Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Брест
Ницца - Брест: обзор матча 06 ноября 2022
Ницца
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Брест
54'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Брест
Желтая карточка
Х. Будауи
90'
+2
Замена
А. Менди
️️️️
Ж. Лотомба
85'
Замена
А. Делор
️️️️
Н. Пепе
85'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Ю. Аталь
80'
76'
Замена
К. Дембеле
️️️️
Р. дель Кастильо
76'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ф. Онора
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Лемина
67'
65'
Замена
Т. Арконт
️️️️
Ж. ле Дуарон
65'
Замена
М. Лаж
️️️️
М. Камара
59'
Желтая карточка
Ж. ле Дуарон
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
С. Диоп
54'
Замена
С. Диоп
️️️️
Б. Браими
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Анди Делор
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
20
Тодибо
4
Данте
20
Аталь
99
Лемина
6
Будауи
21
Рэмзи
7
Браими
9
Лаборд
19
Пепе
4-3-2-1
40
Бизот
27
Фадиджа
5
Шардонне
93
Дюверн
3
Брассье
45
Камара
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
9
Онора
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
20
Аталь
23
Брайан
23
Брайан
20
Аталь
3
Лотомба
33
Менди
33
Менди
3
Лотомба
99
Лемина
19
Тюрам
19
Тюрам
99
Лемина
7
Браими
10
Диоп
10
Диоп
7
Браими
19
Пепе
9
Делор
9
Делор
19
Пепе
9
ле Дуарон
7
Арконт
7
Арконт
9
ле Дуарон
45
Камара
28
Лаж
28
Лаж
45
Камара
20
дель Кастильо
7
Дембеле
7
Дембеле
20
дель Кастильо
9
Онора
7
Кардона
7
Кардона
9
Онора
Остались в запасе
Ницца
Брест
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Ницца - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Брест
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+