Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Монако
Брест - Монако: обзор матча 19 февраля 2023
Брест
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Монако
86'
Ж. ле Дуарон
39'
А. Головин
73'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Монако
90'
+5
Желтая карточка
И. Якобс
ГОЛ! 1:2!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
У. Маньетти
86'
83'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Матсима
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
Р. дель Кастильо
78'
Замена
К. Дембеле
️️️️
М. Камара
78'
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Боадю
Пас отдал
К. Матсима
67'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
67'
Замена
М. Боадю
️️️️
Э. Бен-Сегир
66'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
Замена
А. Дари
️️️️
К. Эрейе
66'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Элис
61'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Х. Белькебла
61'
Желтая карточка
Х. Белькебла
42'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Головин
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
3
Брассье
29
Эрейе
93
Дюверн
70
Лала
93
Белькебла
45
Камара
33
Лис-Мелу
20
дель Кастильо
17
Элис
9
ле Дуарон
4-2-3-1
1
Нюбель
5
Сарр
5
Дисаси
5
Матсима
12
Энрике
24
Фофана
8
Матацо
15
Дьятта
29
Бен-Сегир
10
Головин
10
Бен-Йеддер
29
Эрейе
20
Дари
20
Дари
29
Эрейе
20
дель Кастильо
27
Фадиджа
27
Фадиджа
20
дель Кастильо
93
Белькебла
8
Маньетти
8
Маньетти
93
Белькебла
17
Элис
7
Арконт
7
Арконт
17
Элис
45
Камара
7
Дембеле
7
Дембеле
45
Камара
5
Матсима
4
Якобс
4
Якобс
5
Матсима
29
Бен-Сегир
10
Боадю
10
Боадю
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Брест
Монако
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Брест - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Монако
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+