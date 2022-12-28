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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лион
Брест - Лион: обзор матча 28 декабря 2022
Брест
28.12.2022, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 4
Завершен
Лион
29'
М. Лаж
72'
С. Мунье
21'
М. Какере
32'
Р. Шерки
35'
А. Ляказетт (П)
49'
Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Лион
Замена
А. Камблан
️️️️
Р. дель Кастильо
84'
81'
Замена
Т. Мендес
️️️️
М. Какере
81'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Тете
Замена
К. Дембеле
️️️️
Ф. Онора
76'
Замена
К. Эрейе
️️️️
Н. Фадиджа
76'
ГОЛ! 2:4!
С. Мунье
Пас отдал
Р. дель Кастильо
72'
70'
Замена
Р. Февр
️️️️
Р. Шерки
Замена
И. Слимани
️️️️
М. Лаж
67'
Замена
У. Маньетти
️️️️
М. Камара
67'
58'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
К. Толиссо
49'
ГОЛ! 1:4!
Тете
Пас отдал
К. Токо Экамби
44'
Желтая карточка
М. Какере
Желтая карточка
М. Камара
38'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Ляказетт
Желтая карточка
Б. Шардонне
34'
32'
ГОЛ! 1:2!
Р. Шерки
Пас отдал
М. Какере
31'
Желтая карточка
Р. Шерки
ГОЛ! 1:1!
М. Лаж
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Какере
Пас отдал
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-2-3-1
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
5
Шардонне
27
Фадиджа
45
Камара
93
Белькебла
20
дель Кастильо
28
Лаж
9
Онора
9
Мунье
4-2-2-2
1
Лопеш
26
Кумбеди
20
Дьоманде
23
Люкеба
3
Да Силва
8
Какере
8
Толиссо
11
Тете
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Экамби
27
Фадиджа
29
Эрейе
29
Эрейе
27
Фадиджа
45
Камара
8
Маньетти
8
Маньетти
45
Камара
20
дель Кастильо
9
Камблан
9
Камблан
20
дель Кастильо
9
Онора
7
Дембеле
7
Дембеле
9
Онора
28
Лаж
19
Слимани
19
Слимани
28
Лаж
8
Толиссо
8
Лепенан
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Какере
23
Мендес
23
Мендес
8
Какере
10
Шерки
21
Февр
21
Февр
10
Шерки
11
Тете
9
Дембеле
9
Дембеле
11
Тете
Остались в запасе
Брест
Лион
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Реми Риу
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ПВ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Брест - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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