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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Марсель
Брест - Марсель: обзор матча 14 августа 2022
Брест
14.08.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
61'
П. Лис-Мелу
38'
Н. Тавареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Марсель
Замена
К. Дембеле
️️️️
Ф. Онора
86'
82'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Н. Тавареш
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
77'
Замена
Я. Мбок
️️️️
У. Маньетти
77'
74'
Желтая карточка
М. Гендузи
69'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Милик
69'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Жерсон
69'
Замена
Ж. Верету
️️️️
В. Ронжье
65'
Желтая карточка
В. Ронжье
ГОЛ! 1:1!
П. Лис-Мелу
61'
57'
Желтая карточка
Жерсон
Желтая карточка
Ю. Белаили
51'
46'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Ундер
Замена
Ю. Белаили
️️️️
М. Лаж
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Н. Тавареш
Пас отдал
Ж. Клосс
17'
Желтая карточка
А. Милик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ПЗ
28
Матиас Лаж
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
3
Брассье
5
Шардонне
20
Дари
93
Дюверн
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
8
Маньетти
28
Лаж
9
Онора
9
ле Дуарон
3-2-3-1-1
36
Бланко
99
Мбемба
2
Жиго
26
Балерди
92
Клосс
17
Тавареш
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
7
Ундер
30
Милик
8
Маньетти
80
Мбок
80
Мбок
8
Маньетти
28
Лаж
11
Белаили
11
Белаили
28
Лаж
9
Онора
7
Дембеле
7
Дембеле
9
Онора
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
30
Милик
10
Пайет
10
Пайет
30
Милик
17
Тавареш
23
Колашинац
23
Колашинац
17
Тавареш
21
Ронжье
17
Верету
17
Верету
21
Ронжье
7
Ундер
4
Санчес
4
Санчес
7
Ундер
8
Жерсон
94
Бакамбу
94
Бакамбу
8
Жерсон
Остались в запасе
Брест
Марсель
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Брест - Марсель
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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