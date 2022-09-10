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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Брест
ПСЖ - Брест: обзор матча 10 сентября 2022
ПСЖ
10.09.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Брест
30'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Брест
88'
Замена
И. Кардона
️️️️
Х. Белькебла
Замена
Маркиньос
️️️️
Витинья
87'
Желтая карточка
Н. Мендеш
80'
Замена
У. Экитике
️️️️
К. Мбаппе
78'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
78'
Желтая карточка
Д. Перейра
77'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Неймар
77'
71'
Пенальти не реализован!
И. Слимани
71'
Замена
Й. Уронен
️️️️
Н. Фадиджа
71'
Замена
М. Лаж
️️️️
П. Лис-Мелу
Желтая карточка
П. Кимпембе
70'
Замена
Ф. Руис
️️️️
М. Верратти
62'
62'
Замена
А. Дари
️️️️
К. Эрейе
62'
Замена
У. Маньетти
️️️️
М. Камара
46'
Желтая карточка
Б. Шардонне
Желтая карточка
Неймар
40'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
30'
25'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
24
Бернат
93
Рамос
3
Кимпембе
2
Хакими
2
Перейра
17
Витинья
6
Верратти
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-2-3-1-1
40
Бизот
93
Дюверн
5
Шардонне
29
Эрейе
27
Фадиджа
3
Брассье
45
Камара
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
9
Онора
19
Слимани
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
17
Витинья
5
Маркиньос
5
Маркиньос
17
Витинья
6
Верратти
8
Руис
8
Руис
6
Верратти
10
Мбаппе
22
Экитике
22
Экитике
10
Мбаппе
10
Неймар
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Неймар
27
Фадиджа
21
Уронен
21
Уронен
27
Фадиджа
29
Эрейе
20
Дари
20
Дари
29
Эрейе
45
Камара
8
Маньетти
8
Маньетти
45
Камара
33
Лис-Мелу
28
Лаж
28
Лаж
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
7
Кардона
7
Кардона
93
Белькебла
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Хоакин Бласкес
ВР
7
Тайрик Арконт
ЦП
11
Юсеф Белаили
ЛВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
7
Тайрик Арконт
ЦП
11
Юсеф Белаили
ЛВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча ПСЖ - Брест
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
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