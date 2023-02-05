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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ланс
Брест - Ланс: обзор матча 05 февраля 2023
Брест
05.02.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
54'
Ж. ле Дуарон
83'
Ж. Гради
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Ланс
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
С. Мунье
89'
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
М. Камара
89'
83'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гради
Желтая карточка
М. Бизот
79'
77'
Замена
И. Бура
️️️️
Ж. Ле Кардинал
73'
Желтая карточка
С. Фофана
Замена
У. Маньетти
️️️️
Ж. ле Дуарон
73'
72'
Замена
А. Фульини
️️️️
Ф. Медина
72'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Л. Опенда
58'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Машадо
ГОЛ! 1:0!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
П. Лис-Мелу
54'
Замена
А. Элис
️️️️
Ф. Онора
46'
46'
Замена
А. Томассон
️️️️
Д. Кошта
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
38'
Желтая карточка
К. Эрейе
29'
26'
Желтая карточка
Ф. Медина
Желтая карточка
М. Камара
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4-3-1-2
40
Бизот
3
Брассье
29
Эрейе
20
Дари
70
Лала
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
45
Камара
9
Онора
9
Мунье
9
ле Дуарон
3-3-1-1-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
26
Ле Кардинал
99
Самед
20
Машадо
42
Фофана
10
Кошта
7
Сотока
17
Опенда
9
ле Дуарон
8
Маньетти
8
Маньетти
9
ле Дуарон
45
Камара
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
45
Камара
9
Онора
17
Элис
17
Элис
9
Онора
9
Мунье
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
Мунье
20
Машадо
95
Франковски
95
Франковски
20
Машадо
26
Ле Кардинал
14
Бура
14
Бура
26
Ле Кардинал
2
Медина
10
Фульини
10
Фульини
2
Медина
10
Кошта
28
Томассон
28
Томассон
10
Кошта
17
Опенда
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
17
Опенда
Остались в запасе
Брест
Ланс
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Брест - Ланс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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