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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Брест
Анжер - Брест: обзор матча 21 августа 2022
Анжер
21.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 3
Завершен
Брест
70'
С. Буфал
10'
Ж. ле Дуарон
38'
Ж. ле Дуарон
65'
А. Дари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Брест
90'
Замена
Я. Мбок
️️️️
У. Маньетти
Замена
А. Бобишон
️️️️
А. Унаи
87'
86'
Замена
К. Дембеле
️️️️
М. Лаж
86'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
ГОЛ! 1:3!
С. Буфал
70'
66'
Замена
Ф. Онора
️️️️
Ю. Белаили
65'
ГОЛ! 0:3!
А. Дари
Пас отдал
Ю. Белаили
Замена
В. Таиби
️️️️
С. Тиуб
62'
Замена
С. Буфал
️️️️
П. Капелле
61'
Желтая карточка
Л. Диони
49'
Желтая карточка
С. Тиуб
47'
Замена
А. Бамба
️️️️
А. Эну
42'
38'
ГОЛ! 0:2!
Ж. ле Дуарон
Красная карточка
Х. Шабанович
34'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
Ю. Белаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Химад Абделли
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
9
Франк Онора
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Бернардони
21
Думбия
22
Хунтонджи
16
Блажич
24
Шабанович
3
Менди
15
Капелле
21
Унаи
9
Тиуб
23
Эну
99
Диони
4-3-2-1
40
Бизот
5
Шардонне
93
Дюверн
20
Дари
3
Брассье
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
28
Лаж
11
Белаили
9
ле Дуарон
23
Эну
25
Бамба
25
Бамба
23
Эну
21
Унаи
14
Бобишон
14
Бобишон
21
Унаи
9
Тиуб
8
Таиби
8
Таиби
9
Тиуб
15
Капелле
17
Буфал
17
Буфал
15
Капелле
8
Маньетти
80
Мбок
80
Мбок
8
Маньетти
11
Белаили
9
Онора
9
Онора
11
Белаили
28
Лаж
7
Дембеле
7
Дембеле
28
Лаж
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Анжер
Брест
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
8
Химад Абделли
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
8
Химад Абделли
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Анжер - Брест
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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