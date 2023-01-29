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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Анжер
Брест - Анжер: обзор матча 29 января 2023
Брест
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 0
Завершен
Анжер
14'
Ж. ле Дуарон
34'
С. Мунье
59'
Ф. Онора
84'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Анжер
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
К. Лала
86'
Замена
К. Дембеле
️️️️
М. Камара
85'
ГОЛ! 4:0!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Ф. Онора
84'
Замена
А. Камблан
️️️️
Ж. ле Дуарон
75'
71'
Замена
У. Камара
️️️️
Н. Бенталеб
70'
Замена
Д. Мбок
️️️️
С. Тиуб
66'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Я. Валери
66'
Замена
В. Таиби
️️️️
Х. Абделли
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Мунье
65'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
У. Маньетти
65'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Онора
Пас отдал
Ж. ле Дуарон
59'
54'
Замена
З. Халед
️️️️
А. Эну
49'
Желтая карточка
Б. Менди
ГОЛ! 2:0!
С. Мунье
34'
18'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
ГОЛ! 1:0!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
Ф. Онора
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Анжер
25
Тео Борне
ВР
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
7
Джейсон Мбок
ЛВ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
4-3-1-2
40
Бизот
3
Брассье
20
Дари
29
Эрейе
70
Лала
33
Лис-Мелу
45
Камара
8
Маньетти
9
Онора
9
Мунье
9
ле Дуарон
4-1-1-2-2
13
Бернардони
7
Валери
22
Хунтонджи
16
Блажич
21
Думбия
3
Менди
6
Бенталеб
9
Тиуб
8
Абделли
23
Эну
19
Салама
70
Лала
93
Дюверн
93
Дюверн
70
Лала
8
Маньетти
93
Белькебла
93
Белькебла
8
Маньетти
9
ле Дуарон
9
Камблан
9
Камблан
9
ле Дуарон
45
Камара
7
Дембеле
7
Дембеле
45
Камара
9
Мунье
19
Слимани
19
Слимани
9
Мунье
7
Валери
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
7
Валери
6
Бенталеб
4
Камара
4
Камара
6
Бенталеб
23
Эну
22
Халед
22
Халед
23
Эну
8
Абделли
8
Таиби
8
Таиби
8
Абделли
9
Тиуб
7
Мбок
7
Мбок
9
Тиуб
Остались в запасе
Брест
Анжер
1
Хоакин Бласкес
ВР
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
25
Тео Борне
ВР
24
Халид Шабанович
ПЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
7
Тайрик Арконт
ПВ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
24
Халид Шабанович
ПЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Брест - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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