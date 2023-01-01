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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Брест
Монако - Брест: обзор матча 01 января 2023
Монако
01.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Брест
54'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Брест
Желтая карточка
М. Сарр
90'
+5
Замена
М. Сарр
️️️️
К. Энрике
88'
80'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Й. Уронен
80'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
У. Маньетти
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
79'
Замена
М. Боадю
️️️️
Э. Бен-Сегир
79'
Желтая карточка
А. Головин
77'
77'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
76'
Желтая карточка
М. Лаж
70'
Желтая карточка
И. Слимани
70'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Камара
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Дьятта
70'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Вандерсон
70'
70'
Замена
М. Лаж
️️️️
И. Слимани
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
Пас отдал
М. Камара
54'
Желтая карточка
Э. Бен-Сегир
40'
25'
Желтая карточка
Н. Фадиджа
12'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Р. дель Кастильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Брест
40
Марко Бизот
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
3
Марипан
2
Вандерсон
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
29
Бен-Сегир
15
Дьятта
7
Эмболо
4-3-2-1
40
Бизот
27
Фадиджа
5
Шардонне
21
Уронен
29
Эрейе
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
45
Камара
20
дель Кастильо
9
Онора
19
Слимани
12
Энрике
5
Сарр
5
Сарр
12
Энрике
2
Вандерсон
2
Агилар
2
Агилар
2
Вандерсон
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
15
Дьятта
10
Мартинш
10
Мартинш
15
Дьятта
29
Бен-Сегир
10
Боадю
10
Боадю
29
Бен-Сегир
21
Уронен
93
Дюверн
93
Дюверн
21
Уронен
8
Маньетти
93
Белькебла
93
Белькебла
8
Маньетти
19
Слимани
28
Лаж
28
Лаж
19
Слимани
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
20
дель Кастильо
45
Камара
9
Мунье
9
Мунье
45
Камара
Остались в запасе
Монако
Брест
1
Томас Дидийон
ВР
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Монако - Брест
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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