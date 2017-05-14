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Лев Корнилов
Статистика
Лев Корнилов - статистика
Завершил карьеру
26 января 1984 (42)
#18 | Полузащитник
181 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
25
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
1 : 1
14.05.2017
Тамбов
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Тюмень
2 : 0
10.05.2017
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
2 : 1
29.04.2017
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нефтехимик
1 : 1
12.04.2017
Луч
1' - 90'
7'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
3 : 2
08.04.2017
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нефтехимик
0 : 1
01.04.2017
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
26.03.2017
Нефтехимик
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 0
19.03.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
1 : 0
12.03.2017
Нефтехимик
1' - 38'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
2 : 1
26.11.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2016
Балтика
1' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
3 : 2
13.11.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
05.11.2016
Нефтехимик
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
0 : 0
30.10.2016
Нефтехимик
50' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
0 : 1
22.10.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тосно
4 : 2
15.10.2016
Нефтехимик
1' - 90'
56'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
Был в запасе
27'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
03.09.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
3 : 0
21.08.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.08.2016
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.08.2016
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
31.07.2016
Нефтехимик
33' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
27.07.2016
Химки
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Динамо
3 : 1
23.07.2016
Нефтехимик
1' - 70'
20'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
16.07.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 1
11.07.2016
Нефтехимик
1' - 90'
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