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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Нефтехимик
Балтика - Нефтехимик: обзор матча 31 июля 2016
Балтика
31.07.2016, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Нефтехимик
Желтая карточка
А. Елисеев
89'
74'
Желтая карточка
А. Гаглоев
Замена
В. Пономарев
️️️️
В. Крючков
68'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Э. Суханов
64'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
57'
55'
Замена
Л. Решетников
️️️️
А. Васильев
55'
Замена
Е. Духнов
️️️️
Д. Маляка
Желтая карточка
В. Крючков
53'
51'
Желтая карточка
Л. Решетников
45'
+2
Желтая карточка
Р. Галиакберов
Замена
А. Макарчук
️️️️
Р. Славнов
45'
+1
Желтая карточка
А. Елисеев
39'
36'
Желтая карточка
В. Чадов
33'
Замена
Л. Корнилов
️️️️
Д. Пытлев
30'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Бабырь
20'
Желтая карточка
Д. Маляка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
4
Роман Славнов
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Барановский
13
Почивалин
55
Крючков
81
Зимулька
18
Марущак
8
Цимбал
18
Суханов
4
Елисеев
4
Славнов
8
Малеев
7
Сердюк
4-4-2
1
Самохвалов
38
Пытлев
3
Сурков
55
Тараканов
23
Кобахидзе
11
Гаглоев
17
Васильев
15
Маляка
13
Замалиев
15
Чадов
10
Бабырь
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
4
Славнов
17
Макарчук
17
Макарчук
4
Славнов
55
Крючков
19
Пономарев
19
Пономарев
55
Крючков
15
Маляка
28
Духнов
28
Духнов
15
Маляка
38
Пытлев
18
Корнилов
18
Корнилов
38
Пытлев
10
Бабырь
20
Галиакберов
20
Галиакберов
10
Бабырь
17
Васильев
23
Решетников
23
Решетников
17
Васильев
Остались в запасе
Балтика
Нефтехимик
95
Денис Вамбольт
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Остались в запасе
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Балтика - Нефтехимик
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Балтика
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