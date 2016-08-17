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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Мордовия
Нефтехимик - Мордовия: обзор матча 17 августа 2016
Нефтехимик
17.08.2016, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
90+1'
Л. Решетников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Мордовия
ГОЛ! 1:0!
Л. Решетников
90'
+1
87'
Желтая карточка
Р. Сабитов
86'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Амбарцумян
84'
Желтая карточка
А. Багаев
83'
Замена
А. Кренделев
️️️️
А. Саркисов
Желтая карточка
Н. Замалиев
78'
Желтая карточка
А. Васильев
77'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Гаглоев
75'
73'
Замена
М. Астафьев
️️️️
П. Деобальд
62'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Алхазов
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Кива
57'
Замена
А. Бабырь
️️️️
В. Чадов
53'
50'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Замена
Л. Решетников
️️️️
Б. Бойчук
50'
23'
Желтая карточка
А. Саркисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Андрей Кива
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
33
Александр Кренделев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
3-4-2-1
1
Самохвалов
23
Кобахидзе
55
Тараканов
3
Сурков
18
Корнилов
11
Гаглоев
15
Маляка
13
Замалиев
20
Кива
10
Бойчук
15
Чадов
4-2-1-3
25
Чебану
27
Молодцов
5
Багаев
19
Осипов
27
Лебедев
34
Сабитов
29
Игнатович
57
Деобальд
13
Алхазов
11
Саркисов
10
Амбарцумян
20
Кива
20
Галиакберов
20
Галиакберов
20
Кива
10
Бойчук
23
Решетников
23
Решетников
10
Бойчук
11
Гаглоев
17
Васильев
17
Васильев
11
Гаглоев
15
Чадов
10
Бабырь
10
Бабырь
15
Чадов
11
Саркисов
33
Кренделев
33
Кренделев
11
Саркисов
57
Деобальд
4
Астафьев
4
Астафьев
57
Деобальд
10
Амбарцумян
9
Лукьянов
9
Лукьянов
10
Амбарцумян
13
Алхазов
11
Дегтярев
11
Дегтярев
13
Алхазов
Остались в запасе
Нефтехимик
Мордовия
28
Евгений Духнов
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
28
Евгений Духнов
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Нефтехимик - Мордовия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
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